За 3 минуты моторная лодка преодолела 750м.За первые две минуты она прошла 450м.Определи скорость лодки в каждую минуту,если за вторую минуту было пройдено на 100м меньше,чем в третью.

Математика

За 3 минуты моторная лодка преодолела 750м.За первые две минуты она прошла 450м.Определи скорость лодки в каждую минуту,если за вторую минуту было пройдено на 100м меньше,чем в третью.

Автор: Гость