За 3 минуты моторная лодка преодолела 750м.За первые две минуты она прошла 450м.Определи скорость лодки в каждую минуту,если за вторую минуту было пройдено на 100м меньше,чем в третью.
Математика
За 3 минуты моторная лодка преодолела 750м.За первые две минуты она прошла 450м.Определи скорость лодки в каждую минуту,если за вторую минуту было пройдено на 100м меньше,чем в третью.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)750-450=300м-прошла за третью минуту. 2)300-100=200м-прошла за вторую минуту. 3)750-(300+200)=250м-прошла за первую минуту.
Гость:
750-450=300 м -------прошла лодка в третью минуту, скорость 300м/мин 300-100=200 м------- прошла лодка за вторую минуту, скорость 200 м/мин 750-300-200=250 м---прошла лодка за первую минуту, скорость 250 м/мин
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