Определите относительную влажность воздуха если при температуре +30 градусов в нем содержится 3 г водяного пара
Українська література
Определите относительную влажность воздуха если при температуре +30 градусов в нем содержится 3 г водяного пара
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нужно 3 гр х 100 и затем \ наа 30 градусов = 10%
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