диалог на тему:Об экскурсии

Гость: Гость:

Коля и Петя. Коля: -Привет. Петя: -Привет. -Как дела? Чем занимался на каникулах? -Я ездил с родителями на экскурсию. -Куда? -В Дивногорье. -И как тебе? -Замечательно, мне так понравилось там. Так красиво, в монастыре были, всё так интересно. Оказывается монастырь был создан в 12 веке греками, выходцами с острова Сицилия. Дивногорье – место, изумляющее своей красотой, захватывающее неповторимым очарованием. Удивительный уголок природы, где рождаются легенды. -Тебе так оно понравилось? -Да, будет что друзьям рассказать.