диалог на тему:Об экскурсии
Русский язык
диалог на тему:Об экскурсии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Коля и Петя. Коля: -Привет. Петя: -Привет. -Как дела? Чем занимался на каникулах? -Я ездил с родителями на экскурсию. -Куда? -В Дивногорье. -И как тебе? -Замечательно, мне так понравилось там. Так красиво, в монастыре были, всё так интересно. Оказывается монастырь был создан в 12 веке греками, выходцами с острова Сицилия. Дивногорье – место, изумляющее своей красотой, захватывающее неповторимым очарованием. Удивительный уголок природы, где рождаются легенды. -Тебе так оно понравилось? -Да, будет что друзьям рассказать.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В зоомагазин привезли в девяти одинаковых клетках 45 канареек. Попугаев в одной клетке было на 2 больше , чем канареек . Сколько попугаев было в ше...
Математика
Самолет пролетел 3940 км со скоростью 985 км/ч. Затем он пролетел 1790 км со скоростью 895 км/ч. Сколько времени затратил самолет на весь рейс?
Математика
За 3 минуты моторная лодка преодолела 750м.За первые две минуты она прошла 450м.Определи скорость лодки в каждую минуту,если за вторую минуту было ...
Математика
Красных карандашей на 5 штук больше чем,зелёных,и на 10 меньше,чем жёлтых.На сколько зелёных карандашей меньше,чем жёлтых?