Стеклянная бутылка вместимостью 0,5 литра и массой М 200 грамм плавает в воде. Какое количество воды нужно налить в бутылку, чтобы она утонула? Плотность стекла 2,5 кг/м3, плотность воды 103кг/м3.

Гость: Гость:

стеклянная бутылка вместимостью Vв=0,5 литра=0.5*10^-3 м3 и массой М= 200 грамм =0.2 кг плавает в воде. какое количество воды m1 нужно налить в бутылку, чтобы она утонула? плотность стекла рс= 2500 кг/м3, плотность водырв= 1000 кг/м3 условие "непотопления" (бутылка по горлышко в воде и часть бутылки заполнена водой) вес бутылки+вес воды в бутылке=сила Ахимеда m1-масса воды в бутылке V1-объем воды в бутылке Vв-внутренний объем бутылки Vн-наружний объем бутылки Vб=Vн-Vв=M/рс Fa=m2*g m2-масса вытесненной бутылкой воды Mg+m1g=Fa Mg+m1g=m2*g , сократим g M+m1=m2=Vн*рв=(Vв+Vб)*рв=(Vв+М/рс)*рв m1=(Vв+М/рс)*рв-M Подставим численные данные m1=(0.5*10^-3+0,2/2500)*1000-0,2 =0,38 кг=380 г V1=m1/pв=0,38 кг/1000 =0.38 л Ответ количество воды в бутылке =0,38 кг=380 г или =0.38 л