текст описание о весне апрельском дне

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Апрель начинает своё наступление с обильного снеготаяния.солнце уже высоко поднимает над нами горизонтом,и дневные часы средняя темперетура воздуха привышает 0.С. воздух,с каждым днём прибавляющий в тепле,лёгками ветрами разносит по природным просторам лесов и рек запах весны. вокруг половодье.вереницей искрятся на солнце ручьи,радостно журча бегут вниз по склонам дорог,окончательно освободившихся от снежных завалов.Зацветает ольха, а это верная примета теплой и устойчивой весны. Постепенно нагреваемый солнцем снег сходит с деревьев, освобождая кору от зимних оков. Снег сходит и с земли, лишь надолго оставаясь в самых затемненных, спрятанных от солнечных лучей, местах в виде сухой темной корки. На реках лед трескается и ломается, чтобы затем пустить по течению множество льдин. На берегах прудов лед становится тонким и вязким, местами образуются проталины. В апреле еще нет листьев, нет зелени, но первые лестные букетики цветов выглядывают на местах отступившей воды. Апрель готовит природу к предстоящему озеленению, которым уже займется близкий брат месяца май. Уже и пчелки начинают виться у первых цветков. Деревья голые, вода отступила и вот уже май подходит. Но не тут-то было. Зима не ушла совсем за ворота. Пару-тройку деньков, да и захватит в плен, охватив морозами, и, может быть, неожиданным снегом, показав, что еще вернется. Но теперь вернуться зиме уже трудно, потому что впереди май и теплое предлетье.