1)РЕШИТЕ ЗАДАЧУ,СОСТАВИВ УРАВНЕНИЕ. У Димы и Саши всего было 570 тенге. На 1/4 своих денег Дима купил альбом, а Саша на 1/6 своих денег купил книгу.После того у каждого из них осталась одинаковая сумма денег. Сколько тенге бы...
Математика
1)РЕШИТЕ ЗАДАЧУ,СОСТАВИВ УРАВНЕНИЕ. У Димы и Саши всего было 570 тенге. На 1/4 своих денег Дима купил альбом, а Саша на 1/6 своих денег купил книгу.После того у каждого из них осталась одинаковая сумма денег. Сколько тенге было у Димы первоначально?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть у димы - х тг, а у саши - у тг по условию х+у=570 тг после покупки мы знаем что у них осталось у димы - 3/4х у саши- 5/6у по условию 3/4х=5/6у у=0,9x составим уравнение и решим его x+0,9x=570 1,9x=570 x=570/1,9=300 y=9/10*300=270 ответ у димы=300 тг у саши =270 тг
Гость:
х тенге-было у Димы. (570-х) тенге-было у Саши. 1/4х тенге-потратил Дима. 1/6*(570-х) тенге-потратил Саша. 3/4х тенге-осталось у Димы. 5/6*(570-х) тенге-осталось у Саши. 3/4х=5/6*(570-х) 3/х=475-5/6х 19/12х=475 х=475:19*12 х=300тенге-было у Димы.
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