На рыбалке ребята поймали 3 рыбы общей массой 3 кг 250 г. Две рыбы  имели одинаковую массу , а масса третьей рыбки равнялась половине массы одной из двух одинаковых рыб. Найди массу каждой рыбы.

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Гость: Гость: x-масса одной из одинаковы рыбок. х/2 - масса третьей рыбки всего = 3 кг 250г = 3250 г составим уровнение и решим его х+х+х/2 = 3250 |*2 2x+2x+x=6500 5x=6500 x=6500/5=1300г ответ масса первой рыбки= массе второй рыбки=1300 г= 1 кг 300г масса третьей рыбки = 1300/2= 650 г Спасибо Пожаловаться

Гость: Гость: 1 кг=1000 г 3 кг 250 г=3250 г Две рыбы имели одинаковую массу значит масса первой рыбы------х масса второй рыбы------х масса третьей рыб-------0,5х получается х+х+0,5х=3250 2,5х=3250 х=1300 г =1 кг 300 г-------масса первой и второй рыбы 1300*0,5=650 г=0,65 кг-------масса третьей рыбы. Спасибо Пожаловаться