Какова площадь поперечного сечения константовой проволоки сопротивлением 3 ом если её длина 1.5 м?
Физика
Какова площадь поперечного сечения константовой проволоки сопротивлением 3 ом если её длина 1.5 м?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
R=3 Ом l=1,5 м ρ=0,5 (Ом*мм^2)/м S-? R=ρl/S S=ρl/R S=(0,5*1,5)/3=0,25 мм^2
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