найдите расстояние от точки А(-2,8) до точки с наибольшей целой координатой, которая меньше модуля координаты точки

Алгебра

найдите расстояние от точки А(-2,8) до точки с наибольшей целой координатой, которая меньше модуля координаты точки

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