найдите расстояние от точки А(-2,8) до точки с наибольшей целой координатой, которая меньше модуля координаты точки
Алгебра
найдите расстояние от точки А(-2,8) до точки с наибольшей целой координатой, которая меньше модуля координаты точки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
модуль А(-2,8) это А1(2,8) наибольшая целая координата(1,7)Расстояние относительно х равно 1относительно y 3
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