О противоречивости прогресса свидетельствует факт: 1)в период промышленного переворота изобретен паровой двигатель 2)в годы массового внедрения компьютеров увеличилось число заболеваний глаз 3)внедрение компьютеров расширило во...
География
О противоречивости прогресса свидетельствует факт: 1)в период промышленного переворота изобретен паровой двигатель 2)в годы массового внедрения компьютеров увеличилось число заболеваний глаз 3)внедрение компьютеров расширило возможности творческого труда 4) в эпоху Великих географических открытий начал формироваться мировой рынок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
противоречия прогресса - т.е его минусы))))) Ответ правильный: 2 Несмотря на то что компьютеры помогают нам жить, они же портят наши глаза
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