сопоставление процессов фотосинтеза и дыхания  

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Фотосинтез свойственен автотрофам,которые синтезируют органические соединения из неорганических.Фотозинтез происходит в клетках растений в хлоропластах. Для фотосинтеза нужен свет и углекислый газ,который поступает через устьеца в листе\стебле. При фотосинтезе выделяется кислород. Дыхание у растений происходит через устьеца листьев и стеблей,а так же через чечевички и трещины в корне. Рыбы дышат с помошью жабр,поглощая кислород из воды. Большинство животных дышит с помощью легких. Кислород поступает в альвеолы,к которым поступают капиляры. В капилярах ведется обмен угликислого газа на кислород. После чего эритроциты разносят кислород по всему телу.