сопоставление процессов фотосинтеза и дыхания
Биология
сопоставление процессов фотосинтеза и дыхания
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фотосинтез свойственен автотрофам,которые синтезируют органические соединения из неорганических.Фотозинтез происходит в клетках растений в хлоропластах. Для фотосинтеза нужен свет и углекислый газ,который поступает через устьеца в листе\стебле. При фотосинтезе выделяется кислород. Дыхание у растений происходит через устьеца листьев и стеблей,а так же через чечевички и трещины в корне. Рыбы дышат с помошью жабр,поглощая кислород из воды. Большинство животных дышит с помощью легких. Кислород поступает в альвеолы,к которым поступают капиляры. В капилярах ведется обмен угликислого газа на кислород. После чего эритроциты разносят кислород по всему телу.
Гость:
Это фактически два взаимообратных процесса. 1 При фотосинтезе из углекислого газа и воды синтезируются глюкоза и кислород. При дыхании из кислорода и глюкозы синтезируются углекислый газ и вода 2 Для фотосинтеза нужен свет, а для дыхания - не нужен 3 Дыхание осуществляют все живые организмы, а фотосинтез - только афтотрофы
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