подготовить всевозможные изомеры c6h14.
Химия
подготовить всевозможные изомеры c6h14.
Ответ(ы) на вопрос:
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СН3-СH2-CH2-CH2-CH2-CH3 - Н-ГЕКСАН CH3-CH(CH3)-CH2-CH2-CH3 - 2-МЕТИЛПЕНТАН CH3-CH2-CH(CH3)-CH2-CH3 - 3-МЕТИЛПЕНТАН CH3-CH(CH3)-CH(CH3)-CH3 - 2,3-ДИМЕТИЛБУТАН CH3-C(CH3)2-CH2-CH3 -2,2-ДИМЕТИЛБУТАН
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