1) Решите уровнение:11+2,3у+1,3у=38 2)Вкоробке были карандаши.Сначала из коробки взяли 50 % карандашей,а затем 40 % остатка . После этого в коробке осталось 3 карандаша . Сколько карандашей было в каробке первоначально?

Математика

1) Решите уровнение:11+2,3у+1,3у=38 2)Вкоробке были карандаши.Сначала из коробки взяли 50 % карандашей,а затем 40 % остатка . После этого в коробке осталось 3 карандаша . Сколько карандашей было в каробке первоначально?

Автор: Гость