1) Решите уровнение:11+2,3у+1,3у=38 2)Вкоробке были карандаши.Сначала из коробки взяли 50 % карандашей,а затем 40 % остатка . После этого в коробке осталось 3 карандаша . Сколько карандашей было в каробке первоначально?
Математика
1) Решите уровнение:11+2,3у+1,3у=38 2)Вкоробке были карандаши.Сначала из коробки взяли 50 % карандашей,а затем 40 % остатка . После этого в коробке осталось 3 карандаша . Сколько карандашей было в каробке первоначально?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11+2,3у+1,3у=38 11+3,6у=38 3,6у=38-11 3,6у=27 у=27:3,6 у=7,5 проверка: 11+2,3*7,5+1,3*7,5=38 38=38 50 %= 0,5 40 %= 0,4 было---------х карандашей сначало взяли--------- 0,5х потом взяли------------ 0,4(х-0,5х) осталось---------------- 3 карандаша получается х-0,5х-0,4(х-0,5х)=3 х-0,5х-0,4х+0,2х=3 0,3х=3 х=3:0,3 х=10 карандашей------- было в каробке первоначально. или 100 %-40 %=60 % остаток 3 карандаша 3:60*100=5 карандашей --------- осталось 100%-50%=50% 5:50*100=10 карандашей------- было в каробке первоначально.
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