задачи: 1) длина водохранилища 600 км, а его ширина 400 км. поездка на катере через водохранилеще по его длине требует на 10 ч больше, чем по ширене.за сколько времени при одинаковой скорости можно пересеч водохранилище по его ...
Математика
задачи: 1) длина водохранилища 600 км, а его ширина 400 км. поездка на катере через водохранилеще по его длине требует на 10 ч больше, чем по ширене.за сколько времени при одинаковой скорости можно пересеч водохранилище по его длине и ширине? 2) длина водохранилища на 200 км больше его ширины.поездка на катере с одинаковой скоростю через водохранилише по его длине занимает 30 ч, а по ширине 20 ч.найди длину и ширину этого водохранилища? задача:под огороды житнлям посёлка было отведино 15га 46 а земли . хозясвенные постройки заняли 10 а , а остальная площадь была разбита на участки по 12 а . сколько получилось участков?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) (600-400):10=20км /час------ скорость катера 400:20= за20 час------------ можно пересечь водохранилище по его ширине 600:20= за30 час---------- можно пересечь водохранилище по его длине. 2) 30-20=10ч-------разница во времени. 200:10=20км/ч-------скорость катера. 30*20=600км----------длина водохранилища. 20*20=400км---------ширина водохранилища. 3) 15 га 46 а=1546 а 1546-10=1536 а------------- площади разбито на участки по 12 га 1536:12=128участков -----получилось.
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