задачи: 1) длина водохранилища 600 км, а его ширина 400 км. поездка на катере через водохранилеще по его длине требует на 10 ч больше, чем по ширене.за сколько времени при одинаковой скорости можно пересеч водохранилище по его ...

Математика

задачи: 1) длина водохранилища 600 км, а его ширина 400 км. поездка на катере через водохранилеще по его длине требует на 10 ч больше, чем по ширене.за сколько времени при одинаковой скорости можно пересеч водохранилище по его длине и ширине? 2) длина водохранилища на 200 км больше его ширины.поездка на катере с одинаковой скоростю через водохранилише по его длине занимает 30 ч, а по ширине 20 ч.найди длину и ширину этого водохранилища? задача:под огороды житнлям посёлка было отведино 15га 46 а земли . хозясвенные постройки заняли 10 а , а остальная площадь была разбита на участки по 12 а . сколько получилось участков?

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