в библеотеке 1760 книг по литер матем и русскому языку кник поматеке 4 раза больше чем кник по литер а кник по матем и русскому языку 1480 скоко кник пео каждому предмету в библеотеке

Математика

в библеотеке 1760 книг по литер матем и русскому языку кник поматеке 4 раза больше чем кник по литер а кник по матем и русскому языку 1480 скоко кник пео каждому предмету в библеотеке

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