в библеотеке 1760 книг по литер матем и русскому языку кник поматеке 4 раза больше чем кник по литер а кник по матем и русскому языку 1480 скоко кник пео каждому предмету в библеотеке
Математика
в библеотеке 1760 книг по литер матем и русскому языку кник поматеке 4 раза больше чем кник по литер а кник по матем и русскому языку 1480 скоко кник пео каждому предмету в библеотеке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1760книги по литер матем русск. 1760-1480=280 книги по литер. если не понятно напишите объясню 280*4=1120 книги по матем. 1480- 1120=360 книги по русск.
Гость:
1)1760-1480=280 книг по литературе 2)280*4=1120 книг по математике 3)1480-1120=360 книг по русскому языку ПРОВЕРКА 280+1120+360=1760книг)))))))))
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