СОСТАВЬ МАЛЕНЬКИЙ РАССКАЗ 5-8 СТРОК , У ЭТОГО ТЕКСТА ДОЛЖНО БЫТЬ ОДНО НОЗВАНИЕ ИЗ ЭТИХ ПАСЛОВИЦ ( НА ВЫБОР ) 1) крепкую дружбу и топором не разрубишь 2) любишь кататься , люби и саночки возить И ПО ЭТО...
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СОСТАВЬ МАЛЕНЬКИЙ РАССКАЗ 5-8 СТРОК , У ЭТОГО ТЕКСТА ДОЛЖНО БЫТЬ ОДНО НОЗВАНИЕ ИЗ ЭТИХ ПАСЛОВИЦ ( НА ВЫБОР ) 1) крепкую дружбу и топором не разрубишь 2) любишь кататься , люби и саночки возить И ПО ЭТОМУ НАЗВАНИЮ СОСТАВИТЬ ТЕКСТ 5-8 СТРОК!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я шла со своей подругой домой и по дороге мы зашли в киоск. У нас вместе было 100 рублей. Мы начали думать что купить. Асе понравилась игрушка и она захотела её купить, а я нет.Ну поспорили (поссорились) немного и решили что каждый будет покупать на свои деньги. Но Асе не хватило 10 рублей до той игрушки, а я все ждала пока она попоросит у меня денег (такая я наглая).А Аська как назло ждала пока я сама не дам денег! Так и прождали 1 час и разошлись по домам. на следующий день я и она помирились (правда на последнем уроке терпение лопнуло).И так вот нашу жружбу и топором не разрубишь).
Гость:
------------ Крепкую дружбу и топором не разрубишь.----------- Однажды в нашем клаасе появилась девочка Надя. Она сразу же здружилась с моей лучшей подругой Машей , и наговорила ей гадостей про меня. Но Маша не поверела , и это только усилило нашу дружбу. Вот так крепкую дружбу и топором не разрубишь!!! Помогла чем смогла.
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