СОСТАВЬ МАЛЕНЬКИЙ РАССКАЗ 5-8  СТРОК  ,  У ЭТОГО ТЕКСТА ДОЛЖНО БЫТЬ ОДНО  НОЗВАНИЕ   ИЗ ЭТИХ ПАСЛОВИЦ ( НА ВЫБОР )  1)      крепкую дружбу и топором не разрубишь 2)       любишь кататься , люби и саночки возить         И ПО ЭТО...

Гость: Гость:

Я шла со своей подругой домой и по дороге мы зашли в киоск. У нас вместе было 100 рублей. Мы начали думать что купить. Асе понравилась игрушка и она захотела её купить, а я нет.Ну поспорили (поссорились) немного и решили что каждый будет покупать на свои деньги. Но Асе не хватило 10 рублей до той игрушки, а я все ждала пока она попоросит у меня денег (такая я наглая).А Аська как назло ждала пока я сама не дам денег! Так и прождали 1 час и разошлись по домам. на следующий день я и она помирились (правда на последнем уроке терпение лопнуло).И так вот нашу жружбу и топором не разрубишь).