мастеру нужно сделать открытый аквариум в форме куба вместимостью 1000литров.Для этого он взял 5 квадратных листов стекла со стороной 1метр.получится у него аквариум заданной вместимости,если он сделает дно и боковые стенки из ...
Математика
мастеру нужно сделать открытый аквариум в форме куба вместимостью 1000литров.Для этого он взял 5 квадратных листов стекла со стороной 1метр.получится у него аквариум заданной вместимости,если он сделает дно и боковые стенки из этих листов стекла?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 м*1м*1м=1 куб. м 1000 л=1 куб. м воды Да, у него получится аквариум заданной вместимости,потому что 1000л воды занимает объем 1 кубический метр.
Гость:
а=1м V=а³=1м³=1000л вместимость аквариума Ответ получится
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