мастеру нужно сделать открытый аквариум в форме куба вместимостью 1000литров.Для этого он взял 5 квадратных листов стекла со стороной 1метр.получится у него аквариум заданной вместимости,если он сделает дно и боковые стенки из ...

Математика

мастеру нужно сделать открытый аквариум в форме куба вместимостью 1000литров.Для этого он взял 5 квадратных листов стекла со стороной 1метр.получится у него аквариум заданной вместимости,если он сделает дно и боковые стенки из этих листов стекла?

Автор: Гость