Составте линейное уравнение с двумя переменными, решением которого служит пара чисел: 1) х=1 и у=4; 2) х=-2 и у=3; 3) х=5 и у=2; 4) х=3 и у=-1;

Математика
Составте линейное уравнение с двумя переменными, решением которого служит пара чисел: 1) х=1 и у=4; 2) х=-2 и у=3; 3) х=5 и у=2; 4) х=3 и у=-1;
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2x+y=6    2*1+4=6 2)x+y=1    -2+3=1 3)5x-6x=13    5*5-6*2=25-12=13 4)5x-x==16    5*3+1=16 
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