Составте линейное уравнение с двумя переменными, решением которого служит пара чисел: 1) х=1 и у=4; 2) х=-2 и у=3; 3) х=5 и у=2; 4) х=3 и у=-1;
Математика
Составте линейное уравнение с двумя переменными, решением которого служит пара чисел: 1) х=1 и у=4; 2) х=-2 и у=3; 3) х=5 и у=2; 4) х=3 и у=-1;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2x+y=6 2*1+4=6 2)x+y=1 -2+3=1 3)5x-6x=13 5*5-6*2=25-12=13 4)5x-x==16 5*3+1=16
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