Составте линейное уравнение с двумя переменными, решением которого служит пара чисел: 1) х=1 и у=4; 2) х=-2 и у=3; 3) х=5 и у=2; 4) х=3 и у=-1;

Математика

Составте линейное уравнение с двумя переменными, решением которого служит пара чисел: 1) х=1 и у=4; 2) х=-2 и у=3; 3) х=5 и у=2; 4) х=3 и у=-1;

Автор: Гость