Запишите уравнения реакций,с помощью которых можно осуществить следующие превращения(пожалуйста,срочно): карбонат кальция- больше оксид кальция- больше карбид кальция- больше ацителен- больше бензол- больше нитробензол.
Химия
Запишите уравнения реакций,с помощью которых можно осуществить следующие превращения(пожалуйста,срочно): карбонат кальция- больше оксид кальция- больше карбид кальция- больше ацителен- больше бензол- больше нитробензол.
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[latex]CaCO_3-CaO-CaC_2-C_2H_2-C_6H_6-C_6H_5NO_2\\1)CaCO_3=CaO+CO_2\\2)CaO+3C=CaC_2+CO\\3)CaC_2+2H_2O=Ca(OH)_2+C_2H_2\\4)3C_2H_2=C_6H_6\\5)C_6H_6+HNO_3=C_6H_5NO_2+H_2O[/latex]
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