Запишите уравнения реакций,с помощью которых можно осуществить следующие превращения(пожалуйста,срочно): карбонат кальция- больше оксид кальция- больше карбид кальция- больше ацителен- больше бензол- больше нитробензол.

Химия

Запишите уравнения реакций,с помощью которых можно осуществить следующие превращения(пожалуйста,срочно): карбонат кальция- больше оксид кальция- больше карбид кальция- больше ацителен- больше бензол- больше нитробензол.

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