(х+1)(х+2)(х+3)(х+4)=1680
Алгебра
(х+1)(х+2)(х+3)(х+4)=1680
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х+1)(х+2)(х+3)(х+4)=1680 (перемножим попарно 1 и 4 скобки и 2 и 3 скобки ) (х² + 5х + 4)(х² + 5х + 6) =1680 Делаем замену: y = х² + 5х + 4 y( y + 2) =1680 y² + 2y - 1680= 0 D = 4 + 4*1680 = 6724 √D = 82 y = (-2 + 82 )/ 2 ∨ y = (-2 - 82 )/ 2 y = 40 ∨ y = -42 Обратная замена: х² + 5х + 4 = 40 ∨ х² + 5х + 4 = -42 х² + 5х - 36 = 0 ∨ х² + 5х + 46 = 0 D = 25 + 4*36 = 169 ∨ D = 25 - 4*46 = - 159 √D =13 решений нет х₁ = (-5 + 13) /2 => х₁ = 4 х₂ = (-5 - 13) /2 => х₂ = -9 Ответ: -9 ; 4.
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