(х+1)(х+2)(х+3)(х+4)=1680

Алгебра
(х+1)(х+2)(х+3)(х+4)=1680
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х+1)(х+2)(х+3)(х+4)=1680   (перемножим попарно 1 и 4 скобки и  2 и 3 скобки ) (х² + 5х + 4)(х² + 5х + 6) =1680             Делаем замену:  y = х² + 5х + 4 y( y + 2) =1680   y² + 2y - 1680= 0 D = 4 + 4*1680 = 6724      √D = 82 y = (-2 + 82 )/ 2                 ∨                 y = (-2 - 82 )/ 2 y = 40                                ∨                 y =  -42    Обратная замена: х² + 5х + 4 = 40                   ∨                 х² + 5х + 4  =  -42 х² + 5х - 36  = 0                   ∨                 х² + 5х + 46  =  0 D = 25 + 4*36 = 169                ∨              D = 25 - 4*46 =  - 159  √D =13                                                         решений нет х₁  = (-5 + 13) /2             =>     х₁  =   4 х₂  = (-5 - 13) /2             =>     х₂  =   -9   Ответ:  -9 ; 4.    
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