помогите разобрать по членам предложения да это вовсе и не пень!это же старичок

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помогите разобрать по членам предложения да это вовсе и не пень!это же старичок
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вовсе-наречие и -союз не - частица пень - им сущ. старичок- им сущ.  
Гость:
старичок,пень -это существительное да ,это ,не -это частицы и -это союз
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