Составьте 1 сложное предложение

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Составьте 1 сложное предложение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
мама осталась дома потому что,папа ушёл на работу
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