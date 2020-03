небольшой диалог с директором и с работником который уехал в отпуск на месяц .приезжает а на его месте сидит другой человек.

Гость: Гость:

-Finally, I came from vacation I have probably been waiting for Mr. Rochester. - Hi, Mr. Rochester. How are you? - Oh great, but what I can not say about you - In what sense? - We found a new employee at your job? -How so? How dare you? THAT for arrogance? - Well, we have sent you an e-mail but you did not answer - Of course, I also was on vacation, I hope you'll take me back - It's unlikely. Because the new employee soglaslsya just a regular job, but we'll find you a new place. -Thanks, but no lower than the previous post. -Well, I raise you to the deputy. THANK YOU THANK YOU-OU, I'm glad - Our team will also be very happy перевод -Наконец-то я приехал с отпуска наверное мистер рочестер меня заждался. - Привет мистер рочестер. КАк ваши дела? - Оу превосходно, впрочем чего не могу сказать о тебе - В смысле? - Мы нашли нового работника на твою должность? -КАК ТАК? КАК ВЫ ПОСМЕЛИ? ЧТО ЗА НАГЛОСТЬ? - Ну мы присылали тебе письма на е- но ты не отвечал - Естественно я же был в отпуске, надеюсь вы возьмете меня обратно - Это вряд ли. Потому что новый работник согласлся только на постоянную работу, но мы найдем тебе новое место. -Спасибо, только не ниже прежней должности. -Хорошо, я повышаю вас до заместителя. -ОУ СПАСИБО СПАСИБО, Я ОЧЕНЬ РАД - Наш коллектив тоже будет очень рад