Доказательство теорем: если гипотинуза и острый угол одного прямоугольного теугольника соответственно равны гипотенузе и острому углу другого, то такие треугольники равны.

Геометрия
Доказательство теорем: если гипотинуза и острый угол одного прямоугольного теугольника соответственно равны гипотенузе и острому углу другого, то такие треугольники равны.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
...........................У тебя все правильно!!!!!!!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Ученики 5 и 6 классов собрали 6 центнеров макулатуры.Треть собрали ученики 6 "А",четверть ученники 6"Б",восьмую долю-ученики 6"В".На долю 5 "А" кла...
Ответить
Русский язык
Составьте 1 сложное предложение
Ответить
Алгебра
(х+1)(х+2)(х+3)(х+4)=1680
Ответить
Русский язык
помогите разобрать по членам предложения да это вовсе и не пень!это же старичок
Ответить
Математика
В  домашней библиотеке 90 учебников,что составляет  30% всех  книг  в  ней.Из всех книг домашней библиотеки 60%  - книги по  художественной литерет...
Ответить