Доказательство теорем: если гипотинуза и острый угол одного прямоугольного теугольника соответственно равны гипотенузе и острому углу другого, то такие треугольники равны.

Геометрия

Доказательство теорем: если гипотинуза и острый угол одного прямоугольного теугольника соответственно равны гипотенузе и острому углу другого, то такие треугольники равны.

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