Доказательство теорем: если гипотинуза и острый угол одного прямоугольного теугольника соответственно равны гипотенузе и острому углу другого, то такие треугольники равны.
Геометрия
Доказательство теорем: если гипотинуза и острый угол одного прямоугольного теугольника соответственно равны гипотенузе и острому углу другого, то такие треугольники равны.
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Гость:
...........................У тебя все правильно!!!!!!!!
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