в классе 27 учеников.из них 19 учеников посещают математический кружок,6-химический ,а 3 ученика не посещают эти кружки. сколько химиков увлекаются математикой ?изобразите с помощью диаграммы Эйлера- Венна.
Математика
в классе 27 учеников.из них 19 учеников посещают математический кружок,6-химический ,а 3 ученика не посещают эти кружки. сколько химиков увлекаются математикой ?изобразите с помощью диаграммы Эйлера- Венна.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
19+6=25чел посещают математический и химический кружки 27-25=2 чел не посещают эти кружки По условию задачи 3 ученика не посещают эти кружки.Значит, оди из этих ребят посещает два кружка Значит, что один из 19чел или один из 6чел посещает и математический и химический кружки Чертишь 3 кружка, которые заходят один на другой 1-й математический 2-й химический, а третий Ничего в первом пишешь цифру 19 в области пересечения первого и второго цифру 1 во втором цифру 6 на пересечении ворого и третьего цифру 0 в третьем цифру 3
Гость:
27-3=24 учеников------ посещают кружки из них 19 учеников посещают математический кружок 24-19=5 человек------- посещают химический кружок 6-5=1 химик -----------увлекается математикой.
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