составить из 5-6 фраз диалог на тему : меня уволили потому что плохо работал
Английский язык
составить из 5-6 фраз диалог на тему : меня уволили потому что плохо работал
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- Hi, what happened? I see, you are in a bad mood. - Hello... Yeah, I was fired. - But why? I thought that your boss liked you. - I thought so too. - And? - He said that I was a bad employee and that I had been working bad through all this time!
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