Придумайте формулу класса Однодольные и семейства: Лилейных, Луковых, Злаки(или Мятликовые).

Биология
Придумайте формулу класса Однодольные и семейства: Лилейных, Луковых, Злаки(или Мятликовые).
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
формула лилейных формула луковых у злаковых формулу точно не помню. Они все однодольные, значит за формулу однодольных можно брать лббую из них.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
как ответить на вопрос??? Do you have any records of your favourite sunger?
Ответить
Математика
в классе 27 учеников.из них 19 учеников посещают математический кружок,6-химический ,а 3 ученика не посещают эти кружки. сколько химиков увлекаются...
Ответить
Химия
H2SO4+AL(OH)3=AL2(SO4)3+6H2O напишите ионные уравнения  
Ответить
Английский язык
небольшой диалог с директором и с работником который уехал в отпуск на месяц .приезжает а на его месте сидит другой человек.
Ответить
Геометрия
Доказательство теорем: если гипотинуза и острый угол одного прямоугольного теугольника соответственно равны гипотенузе и острому углу другого, то т...
Ответить