Придумайте формулу класса Однодольные и семейства: Лилейных, Луковых, Злаки(или Мятликовые).
Биология
Придумайте формулу класса Однодольные и семейства: Лилейных, Луковых, Злаки(или Мятликовые).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
формула лилейных формула луковых у злаковых формулу точно не помню. Они все однодольные, значит за формулу однодольных можно брать лббую из них.
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