прочитали ли вы роман робинзон крузо целико плиз что вы знаете об этом герое нравится ли вам его характер кто может назвать себя робинзоном какими качествами должен обладать такой человек
Литература
прочитали ли вы роман робинзон крузо целико плиз что вы знаете об этом герое нравится ли вам его характер кто может назвать себя робинзоном какими качествами должен обладать такой человек
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это человек с большой силой воли будучи молодым парнем он попал в шторм и его выбросило на необитаемый возвраст вернулся он к себе домой только стариком прожив столько времени на острове он устроил себе целый дворец! Занялся скотоводством, строительствои, земледелием и прочими отраслями хозяйства Таким характером обладает один человек на миллион это трудолюбие, сила воли, терпение этот роман научил меня не отчаиваться и всегда идти по жизни смело с задранной головой
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