Земля наш общий дом сочинение можно и с интернета очень срочно. я бы дал больше пунктов но не мог поставил 15 пунктов тут но но поставилось 6
География
Земля наш общий дом сочинение можно и с интернета очень срочно. я бы дал больше пунктов но не мог поставил 15 пунктов тут но но поставилось 6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осознание родины к каждомуиз людей приходит по-своему. Но приходит время – и каждый понимает неразрывное единство с родной землей. Ведь на этой земле возросли наши деды и родители, на ней учили ходить мы и сделают первые шаги наши потомки. Испокон века обороняли эту землю наши предки, берегли ее как ценнейшее сокровище. Она всегда была их богатством, которым гордились и защищали. А, беря от природы ее дары, люди понимали, что этих щедрот будет значительно больше, если они будут беречь природу. В наше время перед людьми остро явилась экологическая проблема. Это связано с тем, что люди решили стать хозяевами природы, начали ее подчинять себе. Вследствие работы производств перепачкались реки. Увеличение пахотных земель привело к уничтожению лесов. Вонючее Каховское водохранилище было когда-то живописной землей. Пошли под воду кудрявые вербы над прудами. А когда-то красивое и богатое Аральское море высохло, так как из него выкачали воду на орошение засушливых районов. Потомкам в наследство остались только прекрасные рисунки Арала. Люди необдуманно эксплуатируют природу, а иногда просто не задумываются над следствиями своих поступков. Безответственность привела к Чернобыльской катастрофе, от которой пострадали огромные регионы Украины, Беларуси, России. Вследствие аварии погибло сотне людей. А сколько инвалидов, села и города заражены радионуклидами. Радиационный фон и до сих пор, через восемнадцать лет после аварии превышает допустимые нормы. Мне кажется, что атомные электростанции вообще тзапретить, ведь пока они существуют, страна – в опасности. Осушение болот оставило людей без питьевой воды. А вследствие изменения русла реки появились подтопленные жилые массивы. Река исчезнувшая, оставив по себе только название. ЕСТЬ набережная вдоль несуществующей реки. И таких фактов можно привести множество. И равнодушные люди, которые просто наблюдали за уничтожением природы. Досадно, но таких среди нас немало. Неужели нужно уничтожить, чтобы потом возрождать? Неужели люди учат только на ошибках? Нужно в конце концов понять, что человек – это частичка большой матери-природы, которую не следует покорять, а жить с ней в гармонии. Любить и беречь родную землю, заботиться о ее благополучии – вот в чем заключается патриотизм
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