Решите задачи! 1) В 5 "а" классе учатся 25 учеников,из которых 80% занимаются спортом.Сколько учеников занимаются спортом? 2)15 человек,которые составляют 50% класса,изучают немецкий язык .Сколько учеников в классе? 3)13 ученик...
Математика
Решите задачи! 1) В 5 "а" классе учатся 25 учеников,из которых 80% занимаются спортом.Сколько учеников занимаются спортом? 2)15 человек,которые составляют 50% класса,изучают немецкий язык .Сколько учеников в классе? 3)13 учеников из 20 занимаются в танцевальном кружке.Сколько процентов учеников ходят в танцевальном кружке?4)В школе 1000 учеников. В пятых классах учатся 10% всех учащихся школы.Сколько в школе учеников пятых классах?5)1% всех учеников школы заболели гриппом.Сколько учеников в школе , если грипп у пяти школьниках?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)25*80/100=20чел занимаются спортом 2)15+15=30 учеников в классе 3)13/20*100=65% учеников ходят в танцевальном кружке 4)1000*0,1=100 учеников в школе пятых классах 5)5*100/1=500 учеников в школе
Гость:
1) 25умножить на 100:80=20 учеников занимаются спортом 2) 15=50% значит 15+15=30учеников т.к 50%+50%=100% 3) 4)1000:10=100 учеников в 5 классах 5)1%=5 школьникам 5 умножаем на 100= 500 школьников
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