Решите задачи! 1) В 5 "а" классе учатся 25 учеников,из которых 80% занимаются спортом.Сколько учеников занимаются спортом? 2)15 человек,которые составляют 50% класса,изучают немецкий язык .Сколько учеников в классе? 3)13 ученик...

Математика

Решите задачи! 1) В 5 "а" классе учатся 25 учеников,из которых 80% занимаются спортом.Сколько учеников занимаются спортом? 2)15 человек,которые составляют 50% класса,изучают немецкий язык .Сколько учеников в классе? 3)13 учеников из 20 занимаются в танцевальном кружке.Сколько процентов учеников ходят в танцевальном кружке?4)В школе 1000 учеников. В пятых классах учатся 10% всех учащихся школы.Сколько в школе учеников пятых классах?5)1% всех учеников школы заболели гриппом.Сколько учеников в школе , если грипп у пяти школьниках?

Автор: Гость