сочинение на тему о смешном случае из моей жизни

Гость: Гость:

Моя кошка Мурка(любая кличка) - профессиональный лекарь. Поэтому, когда она собралась полечить меня после операции на сетчатке, я не стала ее прогонять.Устроилась моя скотина вокруг головы на подушке, замурчала, так кайфово, что я тут же впала в полудрему. Вдруг чувствую - ползет по груди муха. И что бы не сообразить - какие мухи в феврале?! Я чисто автоматически по кончику хвоста - шлеп! Зорали мы обе, да и разбежались в разные стороны, автоматически прервав лечебный процесс