НА РЫБАЛКЕ РЕБЯТА ПОЙМАЛИ 3 РЫБЫ ОБЩЕЙ МАССОЙ 3КГ 250 Г. ДВЕ РЫБЫ ИМЕЛИ ОДИНАКОВУЮ МАССУ, А МАССА ТРЕТЬЕЙ РЫБКИ РАВНЯЛАСЬ ПОЛОВИНЕ МАССЫ ОДНОЙ ИЗ ДВУХ ОДИНАКОВЫХ РЫБ. НАЙДИ МАССУ КАЖДОЙ РЫБЫ.

х г - масса ІІІ рыбы 2х г - масса І и ІІ рыбы 2х+2х+х=3250 5х=3250 х=3250:5 х=650(г)-масса ІІІ рыбы 650*2=1300г=1кг300г-масса І и ІІ рыбы

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Пусть масса третьей рыбы будет хкг,тогда масса двух одинаковых рыб в два раза больше по 2х кг. Зная, что 3 рыбы весят 3кг 250г=3250г составим уравнение х+2х+2х=3250 5х=3250 х=650г масса третьей рыбы 2х=2*650=1300г масса первой рыбы 2х=2*650=1300г масса второй рыбы Ответ:1кг300г;1кг300г; 650г.