НА РЫБАЛКЕ РЕБЯТА ПОЙМАЛИ 3 РЫБЫ ОБЩЕЙ МАССОЙ 3КГ 250 Г. ДВЕ РЫБЫ ИМЕЛИ ОДИНАКОВУЮ МАССУ, А МАССА ТРЕТЬЕЙ РЫБКИ РАВНЯЛАСЬ ПОЛОВИНЕ МАССЫ ОДНОЙ ИЗ ДВУХ ОДИНАКОВЫХ РЫБ. НАЙДИ МАССУ КАЖДОЙ РЫБЫ.
Математика
НА РЫБАЛКЕ РЕБЯТА ПОЙМАЛИ 3 РЫБЫ ОБЩЕЙ МАССОЙ 3КГ 250 Г. ДВЕ РЫБЫ ИМЕЛИ ОДИНАКОВУЮ МАССУ, А МАССА ТРЕТЬЕЙ РЫБКИ РАВНЯЛАСЬ ПОЛОВИНЕ МАССЫ ОДНОЙ ИЗ ДВУХ ОДИНАКОВЫХ РЫБ. НАЙДИ МАССУ КАЖДОЙ РЫБЫ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х г - масса ІІІ рыбы 2х г - масса І и ІІ рыбы 2х+2х+х=3250 5х=3250 х=3250:5 х=650(г)-масса ІІІ рыбы 650*2=1300г=1кг300г-масса І и ІІ рыбы
Гость:
Пусть масса третьей рыбы будет хкг,тогда масса двух одинаковых рыб в два раза больше по 2х кг. Зная, что 3 рыбы весят 3кг 250г=3250г составим уравнение х+2х+2х=3250 5х=3250 х=650г масса третьей рыбы 2х=2*650=1300г масса первой рыбы 2х=2*650=1300г масса второй рыбы Ответ:1кг300г;1кг300г; 650г.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Всем привет, помогите решить задачу: От мотка провода отрезали сначала 30%, а затем еще 60% остатка. После этого в мотке осталось 42 м провода. Ско...
География
Земля наш общий дом сочинение можно и с интернета очень срочно. я бы дал больше пунктов но не мог поставил 15 пунктов тут но но поставилось 6
Математика
Решите задачи! 1) В 5 "а" классе учатся 25 учеников,из которых 80% занимаются спортом.Сколько учеников занимаются спортом? 2)15 человек,которые сос...
Русский язык