1. Прочитать текст Любовь к жизни (Автор Джек Лондон) 2. Выписать , что он делал в каждый день (указанный в тексте)
Литература
1. Прочитать текст Любовь к жизни (Автор Джек Лондон) 2. Выписать , что он делал в каждый день (указанный в тексте)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он каждый день боролся за жизнь. В один из дней он вылавливал рыбку из лужи, вычерпывая воду. В другой день он делал себе из ткани что-то вроде обуви, потому что у него ноги были стёрты. К концу рассказа он очень ослабел и просто полз. Что ещё было не помню, давно уже читала.
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