1. Прочитать текст Любовь к жизни (Автор Джек Лондон)  2. Выписать , что он делал в каждый день (указанный в тексте)  

Гость: Гость:

Он каждый день боролся за жизнь. В один из дней он вылавливал рыбку из лужи, вычерпывая воду. В другой день он делал себе из ткани что-то вроде обуви, потому что у него ноги были стёрты. К концу рассказа он очень ослабел и просто полз. Что ещё было не помню, давно уже читала.