Пример 759121:253 (решение с остатком и проверка)
Математика
Пример 759121:253 (решение с остатком и проверка)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
759121:253=3000 ост 121 проверка:3000х253+121=759121
Гость:
759121 I 253 - 759 _____ _____ 3000 121(остаток) 253 х 3000 = 759000 759000 +121=759121
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