Пример 759121:253 (решение с остатком и проверка)

Математика
Пример 759121:253 (решение с остатком и проверка)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
759121:253=3000 ост 121 проверка:3000х253+121=759121 
Гость:
        759121  I 253       - 759       _____       _____        3000              121(остаток)   253 х 3000 = 759000  759000 +121=759121
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