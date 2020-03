на 2 тарелках лежало 9 яблок когда с одной тарелки взяли 1 яблоко то на этой тарелке осталось в три раза больше чем на другой. Сколько яблок было на каждой тарелке  

Гость: Гость:

Пусть x-первая тарелка, y-вторая, тогда [latex]\left \{ {{x+y=9} \atop {x-1=3y}} \right. \left \{ {{x=9-y} \atop {9-y-1=3y}} \right. \left \{ {x=9-y} \atop {8=4y}} \right. \left \{ {{x=9-2} \atop {y=2}} \right. \left \{ {{x=7} \atop {y=2}} \right.[/latex]