на 2 тарелках лежало 9 яблок когда с одной тарелки взяли 1 яблоко то на этой тарелке осталось в три раза больше чем на другой. Сколько яблок было на каждой тарелке

Математика

на 2 тарелках лежало 9 яблок когда с одной тарелки взяли 1 яблоко то на этой тарелке осталось в три раза больше чем на другой. Сколько яблок было на каждой тарелке

Автор: Гость