на 2 тарелках лежало 9 яблок когда с одной тарелки взяли 1 яблоко то на этой тарелке осталось в три раза больше чем на другой. Сколько яблок было на каждой тарелке
Математика
на 2 тарелках лежало 9 яблок когда с одной тарелки взяли 1 яблоко то на этой тарелке осталось в три раза больше чем на другой. Сколько яблок было на каждой тарелке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть x-первая тарелка, y-вторая, тогда [latex]\left \{ {{x+y=9} \atop {x-1=3y}} \right. \left \{ {{x=9-y} \atop {9-y-1=3y}} \right. \left \{ {x=9-y} \atop {8=4y}} \right. \left \{ {{x=9-2} \atop {y=2}} \right. \left \{ {{x=7} \atop {y=2}} \right.[/latex]
Гость:
х-яблоки на 1 тарелке у-яблоки на 2 тарелке х+у=9 х+у=9 3у+1+у=9 х-1=3у х=3у+1 4у=8 у=2 9-2=7 Ответ: 2 и 7яблок
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