сочинение-рассказ как я однажды увидел что-то необычное,интересное

Русский язык
сочинение-рассказ как я однажды увидел что-то необычное,интересное
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды я пошла навещать тётю.В это  мне было 6 лет.Тётя открыла свой сундук и стала показать вещи, которые остались от бабушки.Она показала мне ручку.Ручка была хрустальная.Хотя это было обычно ручка но она была очень красивой.Это привекло моё внимание.
Гость:
Недавно мы с классом ходили на выставку картин. Там были множество очень интересных, красочных картин, но больше всего мне приглянулась картина Леонардо да Винчи "Святая Анна с Мадонной и младенцем Христом". Эта картина заставляет задуматься, поразмышлять. Все мамы - мужественные в душе, они очень любят своих детей и сделают все, что угодно, лишь бы дети были здоровы. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
напиши пожалуйста сочинение-миниатюру на тему мой распорядок дня с числительными.!!!
Ответить
Литература
1. Прочитать текст Любовь к жизни (Автор Джек Лондон)  2. Выписать , что он делал в каждый день (указанный в тексте)  
Ответить
Математика
на 2 тарелках лежало 9 яблок когда с одной тарелки взяли 1 яблоко то на этой тарелке осталось в три раза больше чем на другой. Сколько яблок было н...
Ответить
Математика
Пример 759121:253 (решение с остатком и проверка)
Ответить
Геометрия
угол abc =150градусов,из точки A к прямой BC проведён перпендикуляр Am, равный 12 см,найдите длину отрезка AB
Ответить