сочинение-рассказ как я однажды увидел что-то необычное,интересное
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сочинение-рассказ как я однажды увидел что-то необычное,интересное
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды я пошла навещать тётю.В это мне было 6 лет.Тётя открыла свой сундук и стала показать вещи, которые остались от бабушки.Она показала мне ручку.Ручка была хрустальная.Хотя это было обычно ручка но она была очень красивой.Это привекло моё внимание.
Гость:
Недавно мы с классом ходили на выставку картин. Там были множество очень интересных, красочных картин, но больше всего мне приглянулась картина Леонардо да Винчи "Святая Анна с Мадонной и младенцем Христом". Эта картина заставляет задуматься, поразмышлять. Все мамы - мужественные в душе, они очень любят своих детей и сделают все, что угодно, лишь бы дети были здоровы.
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