нужно срочно подготовить высказывание типа рассуждение о культуре поведения.Оформить последовательность изложения аргументов с помощью вводных слов во-первых,во-вторых! и т.д помогите пожалуйста!!!
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нужно срочно подготовить высказывание типа рассуждение о культуре поведения.Оформить последовательность изложения аргументов с помощью вводных слов во-первых,во-вторых! и т.д помогите пожалуйста!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во -первых если говорить о культуре поведения ,так надо посмотреть ,что творится у нас в школах.Во -вторых культура поведения детей в школе расспустилась совсем,они не знают вооюще по моему такое понятие ,как культурное поведение,курят в туалетах и так далее.
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