нужно срочно подготовить высказывание типа рассуждение о культуре поведения.Оформить последовательность изложения аргументов с помощью вводных слов во-первых,во-вторых! и т.д помогите пожалуйста!!!

Гость: Гость:

Во -первых если говорить о культуре поведения ,так надо посмотреть ,что творится у нас в школах.Во -вторых культура поведения детей в школе расспустилась совсем,они не знают вооюще по моему такое понятие ,как культурное поведение,курят в туалетах и так далее.