найти число кратное 9 которое в 9 раз больше суммы своих цифр

Математика
найти число кратное 9 которое в 9 раз больше суммы своих цифр
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
81 - сумма цифр=8+1=9 81:9=9    )))))))))))))))))))))))))))
Гость:
это число ----81 8+1=9 9*9=81 или 81:9=9    
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