С двух участков собрали 24 тонны свеклы, со второго участка на 8 кг меньше, чем с первого. Сколько свеклы собрали с каждого участка..??

Математика

С двух участков собрали 24 тонны свеклы, со второго участка на 8 кг меньше, чем с первого. Сколько свеклы собрали с каждого участка..??

Автор: Гость