С двух участков собрали 24 тонны свеклы, со второго участка на 8 кг меньше, чем с первого. Сколько свеклы собрали с каждого участка..??

Математика
С двух участков собрали 24 тонны свеклы, со второго участка на 8 кг меньше, чем с первого. Сколько свеклы собрали с каждого участка..??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
с 1 участка собрали 12 008 кг а с 2 участка 11 992 кг
Гость:
на 1 участке собрали-Х на втором-(Х-8) всего 24 т Х+(Х-8)=24 2Х-8=24 2Х=24+8 2х=32 х=32:2 х=16 т-собрали с 1 участка 16-8 = 8 т -собрали со 2 участка
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