Сумма трёх последовательных нечетных чисел равна 21. Найдите эти числа.
Алгебра
Сумма трёх последовательных нечетных чисел равна 21. Найдите эти числа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма трёх последовательных нечетных чисел 5+7+9=21
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
какой фактор определяет формирование природных зон? 1. Свет 2. Температура 3. Ветер 4. Вода 5. Почва
Алгебра
Алгебра
купили 1,2 кг конфет и 0,8 кг печеньях за всю покупку заплатили 35,96 р. ИЗВЕСТНО ЧТО 1 кг конфет дороже печенья на1,8 р.Сколько стоит 1 кг конфет
Русский язык
нужно срочно подготовить высказывание типа рассуждение о культуре поведения.Оформить последовательность изложения аргументов с помощью вводных слов...