На сказочном балу Белоснежка, Золушка, Белль и Жасмин блистали в нарядных платьях разного цвета. Какого цвета было платье каждой принцессы, если в каждом из следующих утверждений, по крайней мере, одна часть верна: 1. Бел...

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На сказочном балу Белоснежка, Золушка, Белль и Жасмин блистали в нарядных платьях разного цвета. Какого цвета было платье каждой принцессы, если в каждом из следующих утверждений, по крайней мере, одна часть верна: 1. Белоснежка была в золотистом платье, а Золушка в голубом; 2. Жасмин была в розовом платье, а Золушка в золотистом; 3. Золушка была в белоснежном платье, а Жасмин в голубом.

Автор: Гость