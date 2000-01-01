Фермер собрал 2 тонны парниковых огурцов. Из них 544кг отправили в город, а остальные разложили в 52 ящика поровну. Сколько кг огурцов в каждом ящике..??
Математика
Фермер собрал 2 тонны парниковых огурцов. Из них 544кг отправили в город, а остальные разложили в 52 ящика поровну. Сколько кг огурцов в каждом ящике..??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2тонны-2000кг 1)2000-544=1456кг-разложили в 52ящика. 2)1456:52=по 28огурцов-в каждом ящике.
Гость:
2т=2000кг 1.2000-544=1456(кг) 2.1456:52=28(кг) в каждом ящике
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
С двух участков собрали 24 тонны свеклы, со второго участка на 8 кг меньше, чем с первого. Сколько свеклы собрали с каждого участка..??
Математика
На сказочном балу Белоснежка, Золушка, Белль и Жасмин блистали в нарядных платьях разного цвета. Какого цвета было платье каждой принцессы, если в...
История
какой фактор определяет формирование природных зон? 1. Свет 2. Температура 3. Ветер 4. Вода 5. Почва