Фермер собрал 2 тонны парниковых огурцов. Из них 544кг отправили в город, а остальные разложили в 52 ящика поровну. Сколько кг огурцов в каждом ящике..??

Математика
Фермер собрал 2 тонны парниковых огурцов. Из них 544кг отправили в город, а остальные разложили в 52 ящика поровну. Сколько кг огурцов в каждом ящике..??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2тонны-2000кг 1)2000-544=1456кг-разложили в 52ящика. 2)1456:52=по 28огурцов-в каждом ящике.
Гость:
2т=2000кг 1.2000-544=1456(кг) 2.1456:52=28(кг) в каждом ящике
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