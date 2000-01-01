Фермер собрал 2 тонны парниковых огурцов. Из них 544кг отправили в город, а остальные разложили в 52 ящика поровну. Сколько кг огурцов в каждом ящике..??

Математика

Фермер собрал 2 тонны парниковых огурцов. Из них 544кг отправили в город, а остальные разложили в 52 ящика поровну. Сколько кг огурцов в каждом ящике..??

Автор: Гость