решить задачу. на двух полках стояло 210 книг. если первой полки убрать половину книг, а на второй увеличить их число вдвое, то на двух полках будет 180 книг.сколько книг стояло первоночально

Алгебра

решить задачу. на двух полках стояло 210 книг. если первой полки убрать половину книг, а на второй увеличить их число вдвое, то на двух полках будет 180 книг.сколько книг стояло первоночально

Автор: Гость