решить задачу. на двух полках стояло 210 книг. если первой полки убрать половину книг, а на второй увеличить их число вдвое, то на двух полках будет 180 книг.сколько книг стояло первоночально
Алгебра
решить задачу. на двух полках стояло 210 книг. если первой полки убрать половину книг, а на второй увеличить их число вдвое, то на двух полках будет 180 книг.сколько книг стояло первоночально
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х-было сначала на первой полке. у-было сначала на второй полке. х+у=210 х/2+2у=180 х/2+2*(210-х)=180 х/2+420-2х=180 х/2-2х=180-420 -1.5х=-240 х=-240:(-1.5) х=160книг-было на первой полке. 210-160=50книг-было на второй полке.
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