Резкий порыв ветра оторвал листок березы, на котором сидел муравьишка, и унес далеко от муравейника. До захода солнца, когда закрывался муравейник на ночь, оставалось 25 минут. 2 минуты муравьишка искал, кто бы мог его довезти ...
Математика
Резкий порыв ветра оторвал листок березы, на котором сидел муравьишка, и унес далеко от муравейника. До захода солнца, когда закрывался муравейник на ночь, оставалось 25 минут. 2 минуты муравьишка искал, кто бы мог его довезти до муравейника. Первой согласилась гусеница, на которой он проехал некоторое расстояние за 12 минут. Скорость гусеницы небольшая, а времени оставалось мало, поэтому муравьишка очень обрадовался, когда навстречу попался жук, который согласился его подвезти. Жуку предстояло преодолеть расстояние в 5 раз большее, чем прошла гусеница. Успеет ли муравьишка попасть в муравейник до захода солнца, если скорость жука в 6 раз больше скорости гусеницы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)12*5=60. 2)60:6=10. Ответ: да успеет останится одна минута
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