Радиусы оснований шарового пояса  3м и 4м , а радиус шара 5м. Определите объём  шарового пояса, если  параллельные плоскости , пересекающие шар расположены по разные стороны от центра шара.  

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http://znanija.com/task/533398 копирую Радиус сечения шара и расстояние от центра шара до плоскости сечения связаня с радиусом шара теоремой Пифагора r^2 + d^2 = R^2; В данном случае, поскольку тройка 3,4,5 - пифагрова, расстояния до сечений равны d1 = 4; - до сечения радиуса r1 = 3; соответственно, высота шарового сегмета, ОТРЕЗАННОГО от шара, равна H1 = R - d1 = 5 - 4 = 1; и d2 = 3; для r2 = 4; соответственно Н2 = R - d2 = 5 - 3 = 2; Поскольку сечения находятся по разные стороны от центра, для получения объема пояса надо из объема шара вычесть объемы шаровых сегментов высоты H1 и H2. (Если бы они были по одну сторону - надо было бы из объема большего сегмента вычесть меньший.) Итак, объем шара V0 = (4*pi/3)*5^3 = 500*pi/3; Объем первого сегмента высоты Н1 = 1 V1 = pi*1^2*(5 - 1/3) = 14*pi/3; b второго высоты Н2 V2 = pi*2^2*(5 - 2/3) = 52*pi/3; Объем пояса V3 = (pi/3)*(500 - 14 - 52) = 434*pi/3