масса гидроксида алюминия, образовавшегося при взаимодействии раствора, содержащго 24г гидроксда натрия и 26,7 г хлорида алюминия равна.. позязяя

Химия
масса гидроксида алюминия, образовавшегося при взаимодействии раствора, содержащго 24г гидроксда натрия и 26,7 г хлорида алюминия равна.. позязяя
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24 г               26,7 г, х г                                        у г  [latex]3NaOH+AlCl_3=3NaCl+Al(OH)_3[/latex] 120 г            133,5 г                                              78 г 1. Сначала определим,какое из исходных веществ прореагирует полностью,т.е. без остатка,приняв,например,массу хлорида алюминия за Х:  для полного взаимодействия 120 г гидроксида натрия необходимо 133,5 г хлорида алюминия, а  для --//--          24 г______________________________х г, откуда х=24*133,5/120=26,7 г 2. Так как все вещества прореагировали полностью,то массу осадка можно рассчитать по массе любого из исходных веществ: при взаимодействии 120 г гидроксида натрия образуется 78 г осадка, а при --  //  --  //  --    24 г____________________________у г, откуда у=24*78/120=15,6 г   
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