масса гидроксида алюминия, образовавшегося при взаимодействии раствора, содержащго 24г гидроксда натрия и 26,7 г хлорида алюминия равна.. позязяя

Гость: Гость:

24 г 26,7 г, х г у г [latex]3NaOH+AlCl_3=3NaCl+Al(OH)_3[/latex] 120 г 133,5 г 78 г 1. Сначала определим,какое из исходных веществ прореагирует полностью,т.е. без остатка,приняв,например,массу хлорида алюминия за Х: для полного взаимодействия 120 г гидроксида натрия необходимо 133,5 г хлорида алюминия, а для --//-- 24 г______________________________х г, откуда х=24*133,5/120=26,7 г 2. Так как все вещества прореагировали полностью,то массу осадка можно рассчитать по массе любого из исходных веществ: при взаимодействии 120 г гидроксида натрия образуется 78 г осадка, а при -- // -- // -- 24 г____________________________у г, откуда у=24*78/120=15,6 г