До магазину завезли 425кг картоплі, яку було продано за 2 дні, прчому за перший день було продано в 4 рази більше картоплі, ніж за другий. Скількикартоплі продали за перший день?

Математика
До магазину завезли 425кг картоплі, яку було продано за 2 дні, прчому за перший день було продано в 4 рази більше картоплі, ніж за другий. Скількикартоплі продали за перший день?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)х+4х=425 5х=425 х=425:5 х=85кг-продали во второй день. 2)85*4=340кг-продали в первый день. ОТВЕТ: 340кг картофеля.
Гость:
Нехай х кг картоплі продали на другий день, х*4 кг - продали першого. Складаємо рівняння: х+4х = 425 5х = 425 х = 425/5 х = 85 (кг) - картоплі продали за другий день 85*4 = 340 (кг) - картоплі продали за перший день  Відповідь: 340 кг картоплі продали за перший день. 
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