До магазину завезли 425кг картоплі, яку було продано за 2 дні, прчому за перший день було продано в 4 рази більше картоплі, ніж за другий. Скількикартоплі продали за перший день?

Математика

До магазину завезли 425кг картоплі, яку було продано за 2 дні, прчому за перший день було продано в 4 рази більше картоплі, ніж за другий. Скількикартоплі продали за перший день?

Автор: Гость