Погода Северной Америки очень изменчива. Объясните, в чём это проявляется, и какие причины этому способствуют.
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Погода Северной Америки очень изменчива. Объясните, в чём это проявляется, и какие причины этому способствуют.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Главным фактором является расположение Северной Америки. Значительньная протяженность с севера на юг способствует разнообразию климатических условий (С.Америка находится во всех климатических поясах северного полушария, кроме экваториального). Также на погоду влияет Атлантический океан, который может приносить осадки на восточные побережья С.Америки. С другой стороны Кордильеры мешают влиянию Тихого океана поэтому осадков в центральной части не так много, т.к все они выпадают на запаных склонах Кордильер. Отсутствие гор широтного направления способствует проникновению Арктических воздушных масс далеко на юг, а тропических воздушных масс далеко на север, поэтому на территории Америки случаются частые торнадо, ураганы и цунами
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