Диоганаль АС прямоугольника АВСD равна 3 см и составляет со стороной AD угол 37 градусов.Найдите площадь прямоугольника ABCD
Геометрия
Диоганаль АС прямоугольника АВСD равна 3 см и составляет со стороной AD угол 37 градусов.Найдите площадь прямоугольника ABCD
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь промоугольника S=AD*DC где AD=ACcos37 DC=ACsin37 S=AC²*1/2sin74=4.32 см²
Гость:
Сторона АД прямоугольника, прилежащая к углу 37гр. равна АД = АС * cos 37. Сторона АВ прямоугольника, противолежащая углу 37гр. равна АВ = АС * sin 37. Площадь прямоугольника S = АД * АВ = АС^2 * cos 37 * sin 37 = 0.5 АС^2 * sin 74 = = 0.5 * 9 * 0,9613 = 4,3 кв.см
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