Помогите, пожалуйста, разобрать по составу слово НАШЁЛ

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Помогите, пожалуйста, разобрать по составу слово НАШЁЛ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
наШел наш- - корень -е- - суффикс -л - суффикс нашел - основа окончание - нулевое
Гость:
нашёл наш -корень , е - суффикс,  л - суффикс.
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